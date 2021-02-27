Yeniçağ yazarı: Bu davaya başlanırsa işin arkası çorap söküğü gibi gelecek, Gökçek’ler yargılanırken başka siyasetçiler için "Neden onlar da yargılanmıyor" denilecek

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, kaleme aldığı kitabı Parsel Parsel ile Melih Gökçek ve çevresindeki yakınçağ siyasal tarihin rezilliklerini açığa çıkardığını ifade etti.

“Dün FETÖ ile iş tutanlar, onların kilometre taşlarını döşeyenler, belediye kaynaklarını bilerek ve isteyerek onlara aktaranlar bugün elini kolunu sallayarak dolaşıyor, yüzleri kızarmadan da yaptıklarını perdeleyebilmek için herkese türlü iftiralar atıyorlar” diyen Ağırel, “Bütün herkes biliyor ki ‘parsel parsel’ davasına başlanırsa işin arkası çorap söküğü gibi gelecek. ‘Kontrol edilemez’ bir adaletsizlik ortaya çıkacak. Gökçekler yargılanırken başka siyasetçiler için ‘neden onlar da yargılanmıyor’ denilecek” ifadelerini kullandı.

“Elleri çalışmaktan nasır tutmamış, çatlamamış emeğin değerini bilmeyen ya FETÖ kucağında ya da baba kucağında büyümüş insanlar, çıktıkları gökdelenlerden aşağıya tükürüyor” diyerek sözlerine devam eden Ağırel şunları kaydetti:

“Evet, çok küçük bir kesim o tükürüğe "yarabbi şükür" diyecektir. Peki ya devlet? Devlet, hiçbir zaman böyle bir mantığa sahip olmadı. "Parsel Parsel" kitabını okuduğunuzda gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkma huyunu apaçık göreceksiniz.”

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