Yeniçağ yazarı Ağırel: Sayıştay'da İskenderpaşa-Hakyol tarikatı mensuplarına ait gruplar oluşmuş; artık usulsüzlükleri apaçık ortaya çıkaran raporlar beklemeyin

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Sayıştay içerisinde 'İskenderpaşa-Hakyol tarikatı mensuplarına ait gruplar oluşmuş durumda' derken, "Bizlerin okuduğu ve sizlere aktarabildiğimiz raporlarda yer alan bulgular aslında denetçilerin tespit ettiği ve raporlarında yer alan bulguların sadece çok az bir kısmı" ifadesini kullandı.

Ağırel, yazısında Sayıştay içerisinde raporlarda yapılan oynamalardan ve normalde olmayan kadroların oluşturulmasından bahsederken, "Artık Sayıştay'dan, öyle usulsüzlükleri apaçık ortaya çıkaran raporlar beklemeyin" dedi.

Ağırel, Yeniçağ'da bugün (24 Şubat 2021) yayınlanan yazısında şunları kaydetti:

"Her kurumda örgütlenen yapılar olduğu gibi Sayıştay içerisinde de hali hazırda İskenderpaşa-Hakyol tarikatı mensuplarına ait gruplar oluşmuş durumda.

Bizlerin okuduğu ve sizlere aktarabildiğimiz raporlarda yer alan bulgular aslında denetçilerin tespit ettiği ve raporlarında yer alan bulguların sadece çok az bir kısmı.

Çünkü denetçiler denetlemelerini bitirdikten sonra hazırladıkları raporlardaki bulgular ya çıkarttırılıyor ya da sunulduğu Rapor Denetleme Kurulu tarafından (RDK) raporlardan çıkarılıyor. Bir denetçi diğer denetçinin hazırladığı raporu göremiyor. Ancak kişisel ilişkiler neticesinde öğrenebiliyor.

Yani bize sunulan raporlar bulguları çıkarılmış ve iğdiş edilmiş hali!

Daha öncesinde denetçilerin tespit ettiği bulgular bildirilirken Savcılık seçeneği de kaldırılmış durumda.

Sayıştay sınav sistemi 2010 yılında değiştirildi.

O dönemde soruların alındığı yargılama esnasında itiraf edilmiş. Kurum içerisinden 152 kişi FETÖ gerekçesi ile ihraç edilmiş. Ancak itirafçı olan kişiler kurumda tutulmaya devam edilmiş.

Sayıştay Başkanının şu anda denetçiler ile görüşmediğini öğrendim.

Sayıştaş Başkanlığı Teşkilat şemasına göre Kurumsal İletişim Koordinatörü diye bir bölüm yok ama bu unvanda bir koordinatör var. Sayıştay da ne böyle bir kadro var ne de unvan var. Ancak bu kişi tüm hesaplarında bu unvanı kullanıyor ve bu tanımla rektörleri, Kurumları ziyaret ediyor.

...

Uzun lafın kısası…

Artık Sayıştay'dan, öyle usulsüzlükleri apaçık ortaya çıkaran raporlar beklemeyin."