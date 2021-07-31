Yeniçağ yazarı Ağırel: Öğrendim ki, THK uçaklarının 5 tanesi hazırdı, hazır olmayanlar ise birkaç milyon dolar tamiratla kullanılabilir hale gelebilirdi

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, güneyde günlerdir süren orman yangınlarının ardından yeniden tartışılmaya başlayan Türk Hava Kurumu'na ilişkin olarak, "Neredeyse 40 yıllık tecrübeye sahip Türk Hava Kurumu'nun hazır haldeki uçakları hangarda çürümeye terk ediliyor. Öğrendim ki bu uçakların 5 tanesi hazırdı, hazır olmayanlar ise birkaç milyon dolar tamiratla kullanılabilir hale gelebilirdi. Yapılmadı" dedi.

Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"THK'nın kendi malı uçaklar varken Rusya'dan milyonlarca dolara uçak alınıyor, THK kayyumu ise yangınlar varken düğüne gidiyor. Cenap Aşçı düğündeyken Şahin Akdemir ise itfaiyecilere canla başla su taşırken hayatını kaybediyor. Üstelik Türk Hava Kurumu, 44 tane değerli arazisini Ağustos ayında satışa çıkarıyor. Şimdi anladınız mı THK'nın neden etkisizleştirildiğini, neden ısrarla seçim yapılmayarak kayyumla yönetildiğini…

Cenap Aşçı da bir TV kanalına çıkıp, 'Benim uçakları yarın kullanmak istesem kullanamam. Kullanmam için 4 milyon dolar yatırım yapmamız gerek. Bir buçuk milyar lira borcu olan bir kurum nasıl 4 milyon dolar yatırım yapsın' diyor.

Anlayacağınız AKP el birliğiyle Cumhuriyet kurumunu bilerek ve isteyerek batırmış."

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