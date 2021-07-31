Manavgat, Marmaris, Bodrum: Orman yangınlarında son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ve Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, akşam üstü yaptığı açıklamada ise, Mersin'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tablosuna göre; Adana'nın Pos ilçesinde, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde, Antalya'nın Manavgat, Akseki ve Gazipaşa ilçelerinde yangın sürüyor.

Pakdemirli gece Adana’nın Kozan ilçesindeki yangının; bugün sabah saatlerinde de Hatay’ın Kırıkhan ilçesi ile Muğla’nın Fethiye ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangının da kontrol atlına alındığını duyurdu.

Bodrum'daki yangın: Bazı otel ve evler boşaltılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kumbahçe Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi'ndeki tersaneye kadar ulaştı. Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evleri boşaltma çalışmaları başlatıldı.

Oteldeki yerli ve yabancı turistler tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye ediliyor.

Yangına 1 helikopter, 20'den fazla arazöz ve yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bazı inşaat firmaları da beton mikserler ve su tankerleriyle ekiplere destek veriyor.

Marmaris ve Bodrum'da 160 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu" açıklamasını yaptı.

Koca, "Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10" dedi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangın Alanya'ya sıçradı

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgârın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Alevler, Alanya ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ne sıçradı. Yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alanya'nın Bayır ve Güzelbağ mahalleleri tahliye edildi. Gündoğmuş'un Balkaya Mahallesi'ne de sıçramaması için söndürme çalışması yürütülüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeyi boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin" dedi.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi. Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edilerek, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi yurduna yerleştirilmişti.

Manavgat'ta ölü sayısı 5'e yükseldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür süren orman yangını, rüzgârın etkisiyle zaman zaman kontrolden çıkıyor. Dün akşam saatlerinde Güğlen Dağı'nda başlayan orman yangını, kısa sürede Gebece Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı. Hızla ilerleyen alevler nedeniyle, hilal şeklinde dağın eteğine sıralanan evlerden bazıları yandı. Mahalle tahliye edilirken bazı vatandaşlar ise evlerinin önündeki kışlık yakacak odunları uzaklaştırmaya çalıştı.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü mahalle tamamen duman altında kaldı. Dün gece Güğlen Dağı’na giden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş, alevlerin arasında kaldı. İki işçiye ulaşılamayınca AKUT'tan destek istendi. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hatay'da orman yangını: Yerleşim yerlerine sıçradı, kontrol altına alındı

Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale edildi.

Bölgedeki vatandaşlar da ellerindeki kovalarla ve su hortumlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, bazı evlerde hasar oluştuğu gözlendi.

Oğluna yaptırdığı ev yangında hasar gören Sıdıka Yıldız, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Mersin'deki yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 28 Temmuz'da başlayan ve bazı mahalleler ile ilçe merkezine yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürdü.

Çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Milas'ta da yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgesini tehdit ediyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekiplerce devam ediliyor.



Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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