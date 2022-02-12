Yeniçağ yazarı Ağırel: Dün Cumhurbaşkanının yanına kadar örgüt üyesi sokanların bu mülakatları geçemeyeceğini mi sanıyorsunuz?

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, gazeteciler Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu’nun kaleme aldığı “Gölge Ordu” adlı kitabında Harp Okulu mülakatlarına ilişkin detayları aktardığı bugünkü yazısında, “Dün Cumhurbaşkanının yanına kadar örgüt üyesi sokanların bu mülakatları geçemeyeceğini mi sanıyorsunuz?” diye sordu.

Ağırel, kitaptaki “Millî Savunma Üniversitesi 2018 Yılı Askerî Öğrenci Mülakat Heyetindeki Değerlendirmeler” başlıklı bilgi notundaki şu detaylara dikkati çekti:

"Alım heyetindeki MSB'den gelen daire başkanlarının (sivil/general-amiral) mülakata gelen adayların 2014'ün ikinci yarısına kadar her türlü tarikat/cemaat (FETÖ dahil)'in yurtlarında kalmalarını, dershanelerinde eğitim almalarını normal karşılamış ve bu duruma karşı çıkan asker üyelere baskı yaparak tehditlerde bulunmuşlardır."

"Sonuç olarak alım komisyonlarında liyakatin olmayışı, adam kayırmacılığının açık seçik yapılması siyaset/mezhep ve de bölge ayrımcılığının hat safhada olmasının devlete güveni zedelediği gibi eşitlik ilkesine de aykırı olduğu değerlendirilmektedir."

“Mülakatlarda sorulan ayırt edici soruların muhafazakâr görünümlü, tarikat/kripto FETÖ elemanlarının kolayca cevaplayabileceği dini içerikli sorular olması ise esas niyeti ortaya koyuyor” diyen Ağırel, “Ama bu dinci kafa şunu bir türlü anlamıyor. İstihbarat örgütü gibi hareket eden tarikatların en iyi yaptığı şey sızma operasyonlarıdır. Dün Cumhurbaşkanının yanına kadar örgüt üyesi sokanların bu mülakatları geçemeyeceğini mi sanıyorsunuz” görüşünü paylaştı.

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