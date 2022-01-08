Yeniçağ yazarı Ağırel’den Süper Lig eleştirisi: Sporla alakası olmayan tam bir mafyatik düzen almış başını gidiyor

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Süper Lig’i eleştirdiği bugünkü yazısında, “Hakem camiası, federasyonu, takımların bankalarla olan ilişkileri, taraftarların şiddet olayları tam bir çukurdur. Sporla alakası olmayan tam bir mafyatik düzen almış başını gidiyor” dedi.

“Hemen hemen herkes arka kapıdan dolanma, yasa maddelerini aşma, regülasyonları alt etme derdinde. Sıkı bir denetim olmadığı için herkes at koşturuyor. Futbol dışından, spor yöneticiliği okumamış insanlar sırf paraları var diye milyonlarca insanın gönül verdiği takımları yönlendirebiliyor. Hatta batırıp gidebiliyor. Bu durum Sayıştay raporlarına bile girmiş” diyen Ağırel, Sayıştay’ın Süper Lig takımı Kayserispor Kulübü’ne tahsis edilen stadyum kompleksine ilişkin raporuna işaret etti.

Söz konusu Kadir Has Stadyumu’nun ücretlerinin zamanında tahsil etmediğinin anlaşıldığını ifade eden Ağırel, şu bilgileri aktardı:

“Yapılan protokol uyarınca Bakanlık ve İdare arasında yapılan sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca Kayserispor Kulübü'nün maçlarını oynayacağı günlere ait kullanım haklarının kulübe verildiği görülmüş.

Stadyumun kullandırılması karşılığında da Kayserispor maç başı toplam 30 bin 301 TL'nin, maçın oynanmasını takip eden en geç 10 gün içerisinde Belediyenin hesabına yatırılacağı belirtilmiş. Yatırılmazsa ne ceza verileceğine dair protokolde hiçbir şey yok.

Zaten Belediye 2020 yılı kullanım bedeli karşılığı 607 bin 992 TL harcarken buna karşılık 15 Mart 2021 itibarıyla Kayserispor'dan 546 bin 944 TL alacağının olduğu anlaşılmış.

Dahası işletme giderlerinin, kiralama ücretinin çok üzerinde olduğu da anlaşılmış. Bakanlık ile yapılan sözleşme uyarınca bu tutarlar, Belediye ve iştiraki olan Kayserispor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. bütçesinden karşılanmış.

Spor kompleksinin işletme giderlerinin de büyük ölçüde kulüp tarafından kullanımı sonucu oluştuğu rapora not düşülmüş. Sayıştay da faiziyle birlikte bu paraları alın, gerekli adli ve idari süreçleri de başlatın uyarısını yapmış.”

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