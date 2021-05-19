Yeniçağ yazarı Ağırel: ''Captagon''ların sahibi kim belli oldu; işin ilginci bu kişi T.C. vatandaşı olmuş

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, 16 Mayıs’ta Türkiye’de piyasa değeri 313 milyon lira olan 1072 kilogram "Captagon" cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirilmesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında, “'Captagon'ların sahibi kim belli oldu” dedi.

Söz konusu transit ihracatın Kırıkhan vergi dairesine kayıtlı Altın Atlar San. Tic. adlı bir firma tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çeken Ağırel, Suriye uyruklu firma sahibine ise 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğine dikkati çekti.

Ağırel’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Öncelikle Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelini tebrik etmek gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na gelen 17 konteyner yükü "bina taşı" beyan edilen eşya da 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince riskli olarak değerlendiriliyor. Narkotik detektör köpek eşliğinde yapılan kontrolde köpeğin ürünlerin bir bölümüne tepki vermesi üzerine içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen taşlar kırılıyor. Yapılan incelemede taşların içerisinde gizlenen şeffaf paketlerin uyuşturucu haplarla dolu olduğu anlaşıldı. Aramada toplam 1072,6 kilogram (6.264.259 adet) uyuşturucu hap ele geçiriliyor.

Buraya kadar olanları zaten haberlerden öğrenmiştiniz. Fakat ayrıntısına indiğimizde bu transit ihracat Kırıkhan vergi dairesine kayıtlı Altın Atlar San. Tic. adlı bir firma tarafından gerçekleştiriliyor. Sahibi ise Suriye/Hama uyruklu Haşem Kaddur… İşin ilginci bu kişi T.C. vatandaşı olmuş. Resmen İçişleri Bakanlığı tarafından T.C. kimlik numarası verilmiş.

Öğrendim ki zaten daha önce Mart 2017 yılında uyuşturucu konusunda bazı bürokratlarımız Arap emirliklerine gitmiş. Bazı firmalar hakkında bilgi paylaşımı olmuş ancak bu bilgi paylaşımı yapılan firmalar bugüne kadar birileri tarafından korunmuş veya gözardı edilmiş.

Daha vahimi… Bu kişiler kim, biliniyor. Başka bir transit ticaret gerçekleşmiş mi, evet gerçekleşmiş. Suriye'deki ve Türkiye'deki bağlantıları kimler, hepsi kayıtlarda var. Şimdilik akıllardaki soru şu: Bu yaşananların Sedat Peker'in konuşmalarıyla bir bağlantısı var mı?"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.