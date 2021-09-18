Yeniçağ yazarı Ağırel, Bodrum'da planlanan bazı projelere dikkati çekti: Ortada halk ve belediyeye karşı iktidar destekli para babaları ile süren bir bilek güreşi var

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel bugünkü yazısında, Bodrum’a bağlı Turgutreis Palamut Mevkiinde planlanan Mavi Arya Projesi ile Göltürkbükü Cennet Koyu ve Gökçebel'de planlanan projelerine işaret etti. Söz konusu projeleri gerçekleştirecek şirketlere ve sahiplerine dikkati çeken Ağırel, “Ortada halk ve belediyeye karşı iktidar destekli para babaları ile süren bir bilek güreşi var” diye yazdı.

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla doğa harikası yerlerde bulunan el değmemiş hazine arazileri milyonlarca liraya bir bir satılıyor” diyen Ağırel, “Gündem o kadar yoğun ki, kimse ne olup bittiğini anlamıyor bile. Fakat bir gün kalktığımızda İstanbul'a benzer bir Bodrum ile karşılaşacağız benden söylemesi” diye uyardı.

Ağırel yazısında şu projelere dikkati çekti:

İlk olarak bir projeden bahsetmek istiyorum. Muğla'nın Bodrum ilçesi tatil beldelerinden Turgutreis Palamut Mevkiinde bulunan bir proje… Mavi Arya Projesi. İçerisinde villa, residance ve otel bulunan bir proje. Sahipleri kim? AKP Diyarbakır eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın oğlu AKP Ankara Milletvekili Mücahit Arslan ve Mustafa Cihad Arslan… Önce şirketin "Elif Dış Ticaret" olan ismini 1990 yılında değiştirerek "Aslan Yapı Ltd." adını aldılar. Sonra defalarca sermaye artırarak 2012 yılında A.Ş. olan ve 80 milyon TL sermayesiyle yönetim kurulu başkanlığını Mustafa Cihad Arslan yaptı. Diğeri de Arslan ailesi ile hemşeri olan, HES, JES, GES projeleri ve yaptığı işlerle büyüyen adı Bursa Belediyesinin düzenlediği sonra iptal ettiği EDS ihalesinde adı geçen Yönetim Kurulu Başkanlığını Cahit Balyen'in yaptığı Caba İnşaat A.Ş…

Bir diğeri ise Göltürkbükü Cennet Koyu'nda otel ve rezidans yapan Vedat Aşçı'nın Yönetim Kurulu başkanı olduğu Astaş Holding. Yüklenici firmalar yaptıkları bazı duyurularda proje kapsamında yıllardır var olan sahil yolunun iptal edip yolun olduğu arazi projeye dâhilmiş gibi bir izlenim yaratıyor. Buna rağmen çevrede bulunan site sakinleri ve belediyenin itirazı ile bu hayalini gerçekleştirememiş. Ancak edindiğim bilgilere göre bu isteğini gerçekleştirebilmek için de şartları zorluyorlar. Cennet Koyu'nda dünyada en çok kamudan ihale alan ilk firmalardan biri olan Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ile 17-25 Aralık sonrası FETÖ'cü Zaman Gazetesi'nin yüzde 10'unu satın alan, TUSKON dahil KHK ile kapatılan vakıflara üye olan, Pensilvanya'ya gidip FETÖ ele başı Gülen ile görüşen Fettah Tamince özelleştirme üzerinden 600 dönüm arazi almış. Otel, villa ve residence projeleri ve sahile dolgu yapmaya çalışıyorlar. Bu yerlerin projeleri de özelleştirme idarelerinde hazırlanıyor. Belediye sahil doldurmaya karşı da direniyor.

Diğer bir proje ise 250 dönüm bir araziyi kapsıyor. Bu arazi Gökçebel'de. Meşhur Yalıkavak Marina'nın olduğu bölge. Yalıkavak Marina'nın eski sahibi Mübariz Mansimov, özelleştirmeden bahse konu araziyi alıyor. Sonra bir bahane ile satış iptal ediliyor. Sonra aynı yer için bir daha satışa çıkıyor yine Mansimov alıyor. Satış yine iptal ediliyor. Sonrasında aynı yer tekrar satışa çıkıyor ve bu sefer araziyi Güngör Çepni, Yakup Karagöz, Kamil Uğurlu ve Ahmet Güler'in sahibi olduğu Birleşik Gayrimenkul A.Ş. alıyor. Birleşik Gayrimenkul da aldıkları araziye otel, rezidans ve villa yapmak istiyor. Hatta bahse konu yere bir de marina yapmak istiyor. Arazi ile ilgili AKP üst düzey yöneticilerden yardım istediği ve çözümler bulduğu da iddialar arasında.

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