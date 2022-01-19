Yeniçağ yazarı Ağırel: 'Benim fabrikam var makine almak istiyorum' diyene kredi vermişler; bu paraları vatandaş ödeyecek

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bir kamu bankasında "İvme Finansman Paketi" kapsamında yerli üretim yapma imkânı bulunan ve yüksek ihracat potansiyeli bulunan ürün ve sektörlerin desteklenmesi için kredi dağıtıldığını ancak Sayıştay raporunda söz konusu şartların sadece "müşteri beyanından" ibaret olduğunun ortaya çıktığını aktardı.

Ağırel yazısında şunları kaydetti:

"Kredi paketi yürürlükte olduğu süre içerisinde 2 bin 536 müşteriye toplam 13.2 milyar TL kredi kullandırılmış.

Verilen krediler de genellikle üretimde kullanılacak makinelere yönelik gerçekleşmiş. Fakat Sayıştay bakın rapora ne yazmış:

"İlgili düzenlemede yerli muadili bulunmayan makineler için firmaların bu durumu teşvik edeceğini belirtmesine rağmen yapılan incelemede kanıtlayıcı belgelerin müşterinin beyanından ibaret olduğu görülmüştür."

Amiyane tabirle bankaya gidip sadece "benim fabrikam var makine almak istiyorum" diyene kredi vermişler, hem de toplamda 13.2 milyar lira…

Yandı gülüm keten helva.

Bu kadar rakamı vermemin bir sebebi var.

Bu paraları ben, sen, esnaf, bakkal, işçi, memur vatandaş ödeyecek demek."

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