Yeniçağ yazarı Ağırel: AKP artık bu halkın kaderiyle kazanma ihtimali bile olmadığı bir süper loto oynamaya kalktı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, "Yıllarca bu usulsüzlüklerin ekonomiyi soktuğu hal ile birlikte çekirdek oyu çözülmeye başlamış bir iktidar, parti içerisindeki ve çevresindeki radikallere teslim olmuş durumda. AKP artık radikalleşerek ekonomide makul çözümlerden uzaklaşıp, bu halkın kaderiyle kazanma ihtimali bile olmadığı bir süper loto oynamaya kalktı" değerlendirmesini yaptı.

Ağırel, ihale sistemindeki sorunları köşesine taşıdı. Ağırel, "İhalelere çoğunlukla aynı firmalar katıldığından, yaklaşık maliyet işlevsiz hale getirilmiş. İhalelere ilişkin yaklaşık maliyetler, çoğunlukla önceki ihalelere katılan firmalar ile bu ihaleleri kazanan firmalardan fiyat teklifi alınarak hesaplandığı anlaşılmış. Bu firmalar yaklaşık maliyetin yüksek olmasını sağlamak için aşırı yüksek fiyat bildirmişler. Firmaların yaklaşık maliyet için bildirdiği fiyatlar ile ihalede teklif ettikleri fiyatlar arasında büyük farklar bulunduğu görülmüş. Daha böyle bir sürü tespit ve usulsüzlük sadece bir belediyede var. Neresi burası, son yerel seçimlerde yüzde 56 ile AKP'nin kazandığı Bursa Yıldırım Belediyesi…" ifadesini kullandı.

Ağırel şunları kaydetti:

"Her yazımda parti fark etmeksizin Sayıştay'ın bulduğu usulsüzlükleri aktarıyorum. Ancak genel tabloda AKP'li belediyelerin kuralları ve işleyişleri yıllardan bu yana tarumar ettiğini görüyorum. Dönüp dolaşıp ülkedeki kanuna kitaba uymama alışkanlığının Türkiye'yi nasıl bir yere getirdiğini görüyorsunuz değil mi? Mesele şu; Yıllarca bu usulsüzlüklerin ekonomiyi soktuğu hal ile birlikte çekirdek oyu çözülmeye başlamış bir iktidar, parti içerisindeki ve çevresindeki radikallere teslim olmuş durumda. AKP artık radikalleşerek ekonomide makul çözümlerden uzaklaşıp, bu halkın kaderiyle kazanma ihtimali bile olmadığı bir süper loto oynamaya kalktı. Sonu bizim için bir ekonomik kriz. İktidar için ise kaçınılmaz bir seçim olarak gözüküyor."