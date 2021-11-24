Yeniçağ yazarı Ağırel: 55 ülkenin nüfusundan daha fazla ataması yapılmayan öğretmenimiz var

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında atanamayan öğretmenlere dikkat çekerek, "2021 yılı itibariyle yeni mezunlarla birlikte Türkiye'de 700 bine yakın atanamayan öğretmen olması bekleniyor. Yani 55 ülkenin nüfusundan daha fazla ataması yapılmayan öğretmenimiz var" dedi.

"İhtiyaç olmadığı halde, atanmayacağı halde neden bu kadar öğretmen yetiştirilir" sorusunu soran Ağırel, "Öğretmenler atanamadıkları için birçok farklı iş dalında çalışıyor. İş imkânı bulamayanlar ise artık dayanamayıp canına kastediyor. Daha geçen gün gencecik yaşında, Fedai öğretmenimizi kaybettik. Fedai öğretmenimizden geriye; bir inşaattan, "Alın size, 83 puanın mükafatı" diye, sitem ederek paylaştığı fotoğrafı kaldı. Sosyal medyada "En son neyinizi kaybettiniz?" sorusuna ise, "hayallerimi" cevabını vermişti" diye yazdı.

Haksız kadro açılmasını eleştiren Ağırel, "Kendi kızına, oğluna, yeğenine, karısına, eniştesine, arkadaşına üniversitelerde kadro açanlar; siz, Fedailerin yitip giden hayatından sorumlusunuz. Devletten aldığı ballı ihalelerle, rant kovalayan yandaşlar, siz, ahirette yakanızı, Fedailerin elinden kurtaramayacaksınız. Yüz binlerce öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne işsiz ve umutsuz giriyor ise sorumluları belli" ifadelerini kullandı.

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