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Medya

Yeniçağ gazetesine saldırı!

Olayda yaralanan olmazken binada maddi hasar oluştu

09 Aralık 2016 00:59

MHP'de muhalif kanadı destekleyen bir yayın çizgisi bulunan ülkücü görüşteki Yeniçağ gazetesinin İstanbul'da merkezine saldırı düzenlendi. Yüzleri kapalı bir grup, binaya taş ve sopalarla saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Akşam saatlerinde, gazetenin İstanbul Yenibosna'da bulunan merkez binasına gelen bir grup, taş ve sopalarla binanın camlarını kırdı.

Gazeteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çoğunluğunun, kimliklerini gizleyip tanınmamak için kapşonlu kaban giydiği, bazılarının da kar maskesi taktığı belirlenen kalabalık grup, kaldırım taşları ve sopalarla binanın giriş katındaki camlarını kırdı.

"Gazeteye ait araçlara da büyük zarar veren saldırganlar, daha sonra içeri girip danışmayı ve güvenlik kameralarını tahrip etti."

Yeniçağ: Kimseyi öfkelendirecek yayınımız yok

Yeniçağ Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerine göre 15-20 kişilik grubun saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Herhangi bir tehdit almadıklarını belirten Yabuloğlu, "Birilerini öfkelendirecek yayınımız da yok. Ne olduğu polisin araştırması sonucunda belli olacak" diye konuştu.

Soruşturma devam ediyor

Olay ardından binaya gelen polis, gazetenin bulunduğu sokağı güvenlik kordununa aldı.

Polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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