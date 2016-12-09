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Yeniçağ, gazetelerine yapılan saldırıyı böyle gördü

"Yeniçağ'a geçmiş olsun demek için arayan okurlarımız santrali kilitledi"

09 Aralık 2016 12:05

Ülkücü Yeniçağ gazetesi, İstanbul Yenibosna'daki merkez binalarına yönelik dün akşam saatlerinde yaklaşık 30 kişilik bir grup tarafından yapılan saldırıyı bugünkü birinci sayfalarından "Alçak saldırı" başlığıyla duyurdu.

Saldırı sonrası başta İstanbul Valisi Vasip Şahin olmak üzere çok sayıda siyasinin geçmiş olsun mesajı ilettikleri belirtilen haberde, "Yeniçağ'a geçmiş olsun demek için arayan okurlarımız santrali kilitledi. Ayrıca sosyal medyadan da Yeniçağ'a destek mesajları yağdı" dendi.

Yeniçağ'ın saldırıya ilişkin haberi şöyle:

Çoğunluğunun, kimliklerini gizleyip tanınmamak için kapşonlu kaban giydiği, bazılarının da kar maskesi taktığı belirlenen kalabalık grup, kaldırım taşları ve sopalarla binanın giriş katındaki camlarını kırdı.

Gazeteye ait araçlara da büyük zarar veren saldırganlar, daha sonra içeri girip danışmayı ve güvenlik kameralarını tahrip etti. Olayda geniş çaplı maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine kısa süre sonra gazeteye gelen polis Yeniçağ'ın bulunduğu sokağı güvenlik kordonuna alıp geniş inceleme başlattı.

Gazete ve çevresine çok sayıda emniyet personeli sevk edilirken, binadaki hasar için de tespit yapıldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, çok yönlü soruşturma başlattı.

 

 

Saldırıya tepkiler

 

Öte yandan, alçak saldırıya büyük tepki yağdı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Adayları Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, CHP Milletvekili Aytun Çıray, MHP İstanbul eski Milletvekili Nazif Okumuş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada yurdun değişik illerinden alçak saldırıyı kınamak ve Yeniçağ'a geçmiş olsun demek için arayan okurlarımız santrali kilitledi. Ayrıca sosyal medyadan da Yeniçağ'a destek mesajları yağdı.

Yeniçağ'ın bugünkü birinci sayfası şöyle:

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