Yeniçağ: Çok gizli kalması gereken askeri sırlarımız internet ortamına döküldü!

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, "gizli kalması gereken askeri sırların internet ortamına döküldüğünü" iddia etti. Yüzlerce belgeye ulaştığını söyleyen Takan, "Fakat, burada bunlara yer vermeyeceğim. Acıklı tabloyu gözler önüne sermek adına 2 detay belgeyi kullanacağım. Başlıklar halinde devam edelim" diye yazdı.

"Diyarbakır/Ergani'de bulunan 54 cephaneliğimiz ile yapılması planlanan 20 İglo tipi cephaneliğimizin tüm bilgileri en ince ayrıntılarına kadar internette paylaşıma sunuldu" diyen Takan, "Yer, mahal, çevre bilgileri ile. GPS koordinatları da verilerek. Haritalar üzerinden gösterilerek. Nöbet kuleleri, asker sayıları, çevre aydınlatma bilgileri belirtilerek" ifadesini kullandı.

Ahmet Takan'ın "Skandal ötesi" başlığıyla yayımlanan (25 Mart 2017) yazısı şöyle:

"Bu kadar da olmaz"ın çook ötesine geçtik. Az sonra (!) anlatacaklarımızı "skandal ötesi" ile nitelendirmek kifayetsiz kalır. Devlet yönetimine egemen olan pespaye zihniyet işi akıl almaz boyutlara ulaştırdı.

Evet!.. Çok gizli kalması gereken askeri sırlarımız internet ortamına döküldü. Diyarbakır/Ergani'de bulunan 54 cephaneliğimiz ile yapılması planlanan 20 İglo tipi cephaneliğimizin tüm bilgileri en ince ayrıntılarına kadar internette paylaşıma sunuldu. Yer, mahal, çevre bilgileri ile... GPS koordinatları da verilerek.. Haritalar üzerinden gösterilerek.. Nöbet kuleleri, asker sayıları, çevre aydınlatma bilgileri belirtilerek...

Belgeleri konuşturmadan önce, benim gibi ihale işlerinden anlamayanlara da izah olsun diye kısa bilgiler vereceğim;

1- Diyarbakır/Ergani hem terörle mücadelede hem de Suriye harekatı kapsamında çok önemli ve stratejik bir yerdir.

2- Özellikle Suriye harekatı kapsamında 20 yeni cephaneliğe ihtiyaç duyuldu. Ve ihale için 6 Nisan tarihi belirlendi.

3- Askeri kaynakların altını ısrarla çizdiği hususa göre; "proje ihalesine gerek yok"tu. Çünkü Savunma Bakanlığı'nın elinde tip projeler var ve Bakanlık daha önceki uygulamalarda olduğu gibi bunları kendi imkanları ile çok rahat bir şekilde yapma imkan ve kabiliyetine sahip.

4- Ancak proje ihalesi yapılırken de herkesin üye olup ulaşabildiği EKAP (Kamu İhale Kurumu/Elektronik Kamu Alımları Platformu) kapsamına hiç yüklenmemesi gereken "Hizmete Özel" başlığıyla gizli olması gereken dokümanlar yüklendi. Bir örnek; İhale numarası 2017/104996.

5- Google'da "Diyarbakır Ergani Cephanelik" yazarsanız bağlantıları buluyorsunuz. Halihazırda EKAP'a üye olan birinden yardım alarak veya yeni üyelik oluşturarak dokümanların tamamını indirebilirsiniz.

Harita ve krokilerle cephaneliklerimizin yerleri

Skandal ötesi durum ile ilgili yüzlerce belgeye ulaştım. Fakat, burada bunlara yer vermeyeceğim. Acıklı tabloyu gözler önüne sermek adına 2 detay belgeyi kullanacağım. Başlıklar halinde devam edelim..

Şu hususun da altını çizelim, EKAP'a konulan cephanelik yapımı ihale dokümanlarının hepsinin altında, ilgili stratejik subayların adlarına ve imzalarına yer verilmiş. Halbuki, askerlerin ad ve imzalarının internet ortamında yayınlanması ve paylaşılması yasak. Başlıklardan bazıları ve altındaki açıklamalar ise şöyle;

* Mevcut cephanelik ve tesislerin yerleşim krokisi.

Mevcut cephanelik: 54 adet. Mevcut Tesis: 15 adet.

* Mevcut ve yapılması planlanan cephanelik ve tesislerin yerleşim krokisi.

Mevcut Cephanelik: 54 adet. Planlanan cephanelik: 20 adet. Mevcut Tesis: 15 adet. Planlanan Tesis: 11 adet.

* Yapılması planlanan cephaneliklerin yerleşim krokisi.

* Yapılması planlanan tesislerin krokisi.

* Yapılması planlanan depolama sahası tel örgü krokisi.

1- 1640 metre uzunluğunda tel örgü ihtiyacı mevcuttur. 2- Planlanan tel örgü, mevcut kışla tel örgüsü ile birleşerek depolama sahasının tamamının tel örgü ile çevrelenmesini sağlayacaktır. 3- Depolama sahasına tek noktadan giriş ve çıkış esas alınmıştır. 4- Tel örgü çevresinde acil durumlarda kullanılmak üzere 2 adet acil çıkış kapısı planlanmıştır.

* Yapılması planlanan kulelerin krokisi. (Harita ve açıklamalar kısmında kulelerin yerleri teker teker gösterilmiş, sayılmış.)

* Yapılması planlanan kameraların krokisi. (Harita üzerinde sabit ve hareketli kameraların yerleri kabak gibi gösterilmiş, açıklamalar da adetlerine yer verilmiş.)

* Yapılması planlanan yangın söndürme istasyonlarının krokisi.

* Yapılması planlanan yolların krokisi.

* Yapılması planlanan elektrik hattı krokisi.

* Yapılması planlanan elektrik hattı krokisi.

* Yapılması planlanan ısı hattı krokisi.

* Yapılması planlanan su deposu ve su hattı krokisi.

* Yapılması planlanan kanalizasyon hattı krokisi.

* Mevcut ve yapılması planlanan demiryolu iltisak hattı krokisi.

* Mevcut çevre aydınlatma krokisi.

Bu da, internet ortamına yüklenen cephaneliklerimizin GPS koordinatları..

Askeri kaynaklardan ulaştığım bilgiye göre EKAP sistemine dokümanları yükleyenler MSB Diyarbakır İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı personeli.. İşin ilginç(!) yanlarından biri de dokümanlarda kendi ad ve imzalarını kapamış olmaları. Neden acaba?.. Bu işi yapanlar her kimse, "içlerinde sakıncalı isimler var mı" sorusunun cevabını Bakanlık yetkililerine bırakıyorum.

Çok gizli kalması gereken "Millî Savunma Bakanlığı inceleme raporu"nu da buraya not edelim. Ajanların yıllarca uğraşsa ulaşamayacağı bu bilgilerin kolayca paylaşıma açılması ne manaya gelir, tahmin edebilir misiniz?

* Bu cephaneliklerin elektriğini kesmek istersen kes!..

* Sularımızı zehirlemek isterseniz, depoların yeri belli!..

* Saldırmak isteyeceğiniz cephaneliklerin kulelerin ve askerlerin yerleri ortada. Rahat olun!..

* Çevre aydınlatmanın yerlerini de sunduk. Saldırı öncesi karartma yapmanız gereken yerlere kolaylık olsun diye!..

* Çok da zahmet etmeyin. GPS koordinatlarını da verdik. Suriye'den 2 füze sallayın, cephaneliklerimizi patlatın!..

Soruyorum;

Ey Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu rezaletten haberiniz var mı?..

Varsa bu skandal ötesini nasıl izah edeceksiniz?..

Yoksa, bu rezalete imza atanlar için ne gibi bir işlem yapacaksınız?..

Vee!.. Bu ihaleleri iptal edip, gizlilik içinde cephaneliklerimizi yeni yerlere taşıyacak mısınız?..

Cevap verin!..