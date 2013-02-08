Bayrak mitingine hazırlanan Bahçeli'ye parti içinde 'kıyım' eleştirisi

1 Mart'tan itibaren 9 bölgede 9 büyük miting yapılacağını ve bunların ilk üçünün 'Bayrak, Türkiye ve Ülkem' adıyla olacağını duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye parti içinden eleştiri geldi.

Milliyetçi çizgide yayın yapan fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalefet eden Yeniçağ gazetesi MHP’de Bahçeli tarafından tasfiyeler yapıldığını iddia etti.

Muğla, Çankırı teşkilatlarının ardından Konya ve Sakarya’nın kapatılmasına neden olarak Bahçeli’yi gösteren Yeniçağ “Devlet Bahçeli kongrede rakibi olan Koray Aydın’ı destekleyen il teşkilatlarının kapısına kilit vurdu” dedi.

Yeniçağ’da ‘MHP’de büyük tasfiye’ başlığıyla yayımlanan haber analizi şöyle:

"Bahçeli’nin MHP’de başlattığı tasfiye, kıyıma dönüştü. Muğla, Çankırı’dan sonra Edirne, Konya ve Sakarya teşkilatları da kapatıldı.

Devlet Bahçeli ve ekibinin MHP’de başlattığı tasfiye, kıyıma dönüştü. MHP yönetimi 4 Kasım’daki kongrede Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin rakibi Koray Aydın’ı destekleyen il teşkilatlarının kapısına birer birer kilit vuruyor. Muğla, Çankırı’dan sonra Edirne, Konya ve Sakarya teşkilatları da kapatılıp başkan ve yönetimleri görevden alındı. Kongrede Koray Aydın’ı desteklemiş il teşkilatlarını uzun süredir baskı altında tutan MHP Genel Merkezi tasfiye operasyonunun ilk adımını, geçen hafta Muğla İl Başkanı Osman Güven’i, bir faks emriyle görevden alıp, il başkanlığı binasının kapısına kilit vurarak atmıştı. Muğla’daki uygulama parti tabanında tartışıldığı sırada bu defa da aynı yöntemle Çankırı teşkilatı kapatılıp İl Başkanı Arif Soysal ve yönetimi görevden alındı. Tabandan yükselen tepkilere rağmen başlattığı tasfiye operasyonundan vazgeçmeyen Devlet Bahçeli ve MHP Genel Merkezi’nin dünkü hedefleri ise Edirne, Konya ve Sakarya teşkilatları oldu. Faks emriyle görevlerine son verilen Edirne İl Başkanı Tolga Açıkalın, Konya İl Başkanı Hasan Kaya ve Sakarya İl Başkanı Mehmet Erdoğan sürdürülen tasfiye operasyonunun şahıslarına değil MHP’nin birlik beraberliğine büyük zarar verdiğine dikkat çektiler.

Ayrışma günü değil

Faks emriyle teşkilat kapatılmasına büyük tepki gösteren MHP Konya İl Başkanı Hasan Kaya, “Böyle birlik, beraberlik içerisinde olmamız gereken bir zamanda, böyle bir görevden alınma partimiz açısından bana göre hoş değil. Gün ayrışma günü değil birlik beraberlik günüdür” dedi. Kongrenin ardından Devlet Bahçeli’nin yeniden Genel Başkan seçilmesiyle böyle bir süreci beklediklerini belirten MHP Sakarya İl Başkanı Mehmet Erdoğan ise, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Yanlış hesap içindeler

“Genel Merkez’in bu tavrı, yaptığımız mücadelenin ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir. Mücadelemiz devam edecektir, burada bitmeyecektir. Genel merkez yanlış hesaplar içindedir. Ülkede iktidar olmak yerine partide iktidar olmayı tercih etmişlerdir. Bu onlara yetmektedir ama ülkücüler ve milliyetçiler Türkiye’nin kaderinde söz sahibi olmak istemektedir. Parti içinde iktidarı hedefleyenlerle ülkede iktidarı hedefleyenlerin mücadelesi olacaktır bu mücadele. Teşkilatları ve ülkücüleri kucaklayan bir yapının oluşması için ülkücü hareket gereğini her zaman yapmak için bu mücadeleyi devam ettirecektir. Meşakkatli bir yoldur ama ülkücüler çok meşakkatli yolları aşmıştır, bunu da aşacaktır.” Erdoğan, şöyle devam etti: “Kapatılan bu illerin ortak özellikleri kongrede Koray Bey’le hareket etmiş olması. Anladığımız kadarıyla bu yapı partiden tasfiye edilmeye çalışılıyor. Ama buna güçleri yetmeyecektir. MHP gibi bir partinin ülkenin gidişatını hep birlikte görüyoruz, bu durumda parti içiyle alakalı bir mücadeleye girişmesi genel merkezin açıkçası çok garipsenecek bir durum. Çünkü biz 4 Kasım’da bizim açımızdan, parti içi demokrasi açısından kongreyi bitirmiştik. Tüm gücümüzle önümüzdeki yerel seçimlerde MHP’yi yerelde iktidar yapmak için yoğun bir çalışma içindeydik. Bu çalışmalara büyük sekte vuracaktır bu yaptıkları. ”

Akalın: Politik istibdat düzeni

Görevden alınan MHP Edirne İl Başkanı Mehmet Tolga Akalın, teşkilatlarda yapılan kıyımı şöyle değerlendirdi: “Türk siyasi tarihi ne yazık ki aynı zamanda bu politik zulümlerin de tarihi oldu. Bireyin tefekkür ve teşebbüs hürriyetini dumura uğratan onu modern bir mankurt haline getiren bu uygulamalar siyasi genel kalitesizliğimizin en önemli sebebidir. Yapılanlar, bir politik istibdat düzenini andırır uygulamalardır. İnsan hürriyetini, insanın fikir ve irade oluşturma kabiliyetlerini tarumar edecek zulme karşı meşru vasıtalarla ve usulle direnmekte her Müslüman Türk’ün vazifesidir. Türk milliyetçilerinin tabi olacağı adalet eşitlik ve hürriyet ilkelerini barındırır bir hukuki düzen kurulması zarureti her dönemdekinden daha elzem hale gelmiştir. Sürece tepki gösterecek partililerimizi toparlayarak tek vücut halinde AKP diktatörlüğüne karşı mücadele etmek de önümüzdeki ironik vazifedir. Dava arkadaşlarımızın bu kararlar sonucunda ümitsizliğe kapılmamaları en büyük arzumdur. Unutulmamalıdır ki, bedeli ödenmemiş hiçbir hürriyet mücadelesi yoktur.”

Bahçeli’den “AKP’nin oy oranı” beklentisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim sonuçlarının Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına da ışık tutacağını belirterek “Önümüzdeki seçimler geleceğin iktidarını tayin edecektir” dedi. Medya organlarının MHP muhabirleri ile yemekte bir araya gelen Bahçeli, gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. MHP lideri, Türkiye’de gündemin aydınlar ve basın tarafından belirlenmesi gerekirken Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından belirlendiğini ileri sürdü. “Dokunulmazlık konusu gündeme getirildi, pazarlık konusu yapıldı, gündem değiştirmek için yapılıyor. Türkiye’de olaylar oya gibi işleniyor, konular birbiri ile ilişkili. Senaryoyu kim yazıyorsa çok iyi yazıyor, Muhteşem Yüzyıl senaryosundan daha iyi yazıyor” diyen Bahçeli, “AKP’nin ne yapmaya çalıştığını anlamakta güçlük çekiyorum” görüşünü dile getirdi. Türkiye’nin önünde yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler olduğunu anımsatan Bahçeli, AKP’nin yüzde 1 oy kaybının, kendi 10 yılının özeleştirisini yapmasını sağlayabileceğini belirterek “O anlamda hayırlı da olabilir, çözülme, çöküş ve hesaplaşma başlar” diye konuştu. Devlet Bahçeli, “Yüzde 51 oy oranı ile cumhurbaşkanı olacağını düşünen başbakan, yerel seçimlerde yüzde 40’lar seviyesinde bir oy oranı alırsa acaba aday olmayı tercih edecek mi?” dedi. Bahçeli, cumhurbaşkanlığı için muhalefetin ortak adayı olmadığını da belirterek bu konuda partiler arası konuşulan bir şey olmadığını bildirdi. Öte yandan MHP, yerel seçim startını 1 Mart’ta veriyor. Mitinglerin sloganı, “Milleti Uyanışa Davet” olarak belirlendi."