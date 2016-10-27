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Yenibosna saldırısına ilişkin 7 kişi tutuklandı

İstanbul Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında bomba yüklü bir motosikletle düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralanmıştı

27 Ekim 2016 01:37

İstanbul Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında patlamanın faili olarak gösterilen Ekrem G'nin de arasında bulunduğu 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Savcılık tarafından sorgulanan şüpheliler, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ekrem G. (28), ablası Felek G. (34), kardeşi Serdar G. (23), yeğeni Mazlum G. (20), İsmail G. (38), Barış S. (24) ve Savaş S. (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Karayılan, Bayık ve Kalkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

 

Öte yandan soruşturma kapsamında savcılık, saldırının talimatını  PKK'nin üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Cemil Bayık ve Murat Karayılan tarafından verildiği tespitine yer vererek, bu kişileri hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, PKK yöneticileri Duran Kalkan, Cemil Bayık ve Murat Karayılan hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Yenibosna’da 10 kişinin yaralanmasına sebep olan bombalı saldırıyı kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlenmişti.

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