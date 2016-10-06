İstanbul Yenibosna'daki saldırıya yayın yasağı getirildi!

İstanbul Yenibosna’daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında patlama meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirildi.

Gelen ilk bilgilere göre; polis merkezi yakınında bir araçta patlama meydana geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından silah sesleri geldiği iddia edildi. Çevrede bulunan çok sayıda ev ve aracın camları kırıldı.

İkinci bir patlama ihtimaline karşı ara sokakların boşaltılması için anons yapılıyor. Sokaklar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, patlamanın bombalı motosiklet nedeniyle yaşandığını açıkladı. Şahin, patlamada 10 kişinin yaralandığını ve yaralılar arasında durumu ağır olan bulunmadığını söyledi.

Patlamadan önce siyah mont, kot pantolon ve siyah motosiklet kaskı takan bir kişinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Şüphelinin yakalanması için metrobüs ve otobüslerde çalışma yapıyor.

CNN Türk yayınına bağlanan Metin Alev, patlama yerine 30 metre yakınında iş yeri olduğunu söyledi. Çok şiddetli bir patlama yaşandığını aktaran Alev, patlamadan 10 dakika sonra öğrencilerin okullarında çıkacağını ifade etti.