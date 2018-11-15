Yenibosna Saldırısı" davasında karar...

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-YENİBOSNA\'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında 6 Ekim 2016\'da bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin dava karara bağlandı. \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak\" suçundan sanıklardan Ekrem Gün ağırlaştırılmış müebbet ve 64 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi olan sanık Felek Gün ise aynı suçtan müebbet ve 51 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 sanık da çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılırken; 3 sanık ise beraat etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Felek Gün getirilirken; tutuklu sanık Ekrem Gün, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar Mazlum Gün, Tarık Soytaş ve Serdar Gün de SEGBİS ile duruşmaya katıldılar. Tüm sanıklar son savunmasını yaptı.

BİR SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ekrem Gün\'e eylemlerinin sabit olduğunu belirterek, \"Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak \"suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın pişmanlık gösteren davranış ve tutum sergilemediği gerekçesiyle indirim uygulamadı. Sanık Ekrem Gün\'e ayrıca \"Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme\" suçundan 10 yıl hapis ve 83 bin 320 TL adli para cezası, \"Silahla kasten yaralama\" suçundan 2 kez olmak üzere netice olarak 9 yıl hapis, \"Silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama\" suçundan 14 kez olmak üzere netice olarak 31.5 yıl hapis cezası, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası, \"Kamu malına zarar verme\" suçundan 9 yıl hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

BİR SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Sanık Felek Gün ise, \"Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Felek Gün\'e ayrıca, \"Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme\" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 69 bin 440 TL adli para cezası, \"Silahla kasten yaralama\" suçundan 2 kez olmak üzere netice olarak 7 yıl 6 ay hapis cezası, \"Silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama\" suçundan 14 kez olmak üzere netice olarak 26 yıl hapis, \"Kamu malına zarar verme\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, \"6136 sayılı yasaya muhalefet \" suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve bin 500 TL adli para cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ÜÇ SANIĞA DEĞİŞİK HAPİS CEZALARI

Sanıklar Mazlum Gün ve Serdar Gün hakkında ise \"Örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanık Barış Soytaş hakkında \"Suç uydurma\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

ÜÇ SANIĞA BERAAT

Sanıklar Tarık Soytaş, Savaş Soytaş ve İsmail Gündoğmuş hakkında ise değişik suçlardan beraat kararı verildi.

