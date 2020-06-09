Yeni Zelandalıların büyük günü: Sarılmak serbest, kalabalık etkinlikler geri dönüyor

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Yeni Zelandalılar, 21 Mart'tan bu yana ilk kez bütün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının kalktığı bir güne uyandı. Yeni Zelanda'da insanlar artık dışarıda birbirine sarılıp öpebilecek, konserlerde bir araya gelebilecek, dini ibadetlerini yerine getirip kalabalık etkinliklere katılabilecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, sosyal hayatta etkili olan bütün yeni tip Koronavirüs kısıtlamalarının kalktığı Yeni Zelanda'da sıkı sınır kontrolleri sürüyor. Ülkeye yalnız Yeni Zelandalılar ve aileleri alınırken geldiklerinde de 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor.

Yeni Zelanda'da hiç Covid-19 vakası kalmamasıyla birlikte kısıtlamaların kaldırılması ülke genelinde bayram coşkusuyla karşılandı. Başbakan Jacinda Ardern, hiç vaka kalmadığını duyduğunda biraz dans ettiğini söylerken Başbakan'ın baş bilim danışmanı Juliet Gerrad, kısıtlamaların resmi olarak kaldırıldığını duyduğu sıralarda "viski keyfi" yaptığını söyledi.

Yeni Zelanda'da 200 vaka görüldükten sonra sıkı kısıtlamalar uygulandı. Ülkede toplamda 1500'den az vaka görüldü ve 22 kişi hayatını kaybetti.