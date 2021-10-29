Yeni Zelandalıların bile gitmesi yasak: Auckland, '2022'nin en ziyaret edilesi şehri' seçildi

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Turizm rehberleri hazırlayan Lonely Planet, "2022'de ziyaret etmek için en iyi şehir" olarak Koronavirüs önlemleri nedeniyle ülkenin başka noktalarında yaşayan Yeni Zelandalıların bile gitmesinin yasak olduğu Auckland'ı seçti.

Lonely Planet'in aldığı karar, Yeni Zelanda'da espri konusu oldu. Şu anda Auckland'ı ziyaret etmeye çalışanlar para veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı Lonely Planet'ın adına atıfta bulunarak, "3. seviye karantinada burası gerçekten yalnız bir gezegen" dedi. Bir başkası da, "Bu herhalde dünyanın geri kalanının çok kötü durumda olduğu anlamına geliyor" dedi.

The Guardian, listenin 2022 yılı için yapıldığına dikkat çekerek, Lonely Planet'in yüksek ihtimalle gelecek sene sınırların açılacağı konusunda iyimser olmaya çalıştığını belirtti.

Yeni Zelanda hükümeti, 3. seviye karantinada olan şehrin ne zaman açılacağı ile ilgili potansiyel bir takvim bile sunmadı. Şehrin, turist kabul etmeye başlamasına daha birçok ay olabilir.

Hükümet, bu hafta ülkeye gelen aşılı turistler için karantina süresinin azaltılabileceğinin sinyallerini vermişti.