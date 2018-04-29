T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Yılbaşında Yeni Zelanda sahillerinde içki içmenin yasaklanması üzerine bir grup Yeni Zelandalı yaratıcı bir yöntem geliştirdi. Sahilden taşıdıkları kumlarla denize bir ada yapan grup, yeni yıla burada içerek girdi.

29 Nisan 2018 20:30

Yılbaşında Yeni Zelanda sahillerinde içki içmenin yasaklanması üzerine bir grup Yeni Zelandalı yaratıcı bir yöntem geliştirdi.

Coromandel yarımadasındaki Tairua kasabasında yaşayanlar, sahilden taşıdıkları kumlarla denizin ortasına bir ada yaptı.

Adaya bir piknik masası ve içkiler için buz dolu bir kova sığdırmayı başaran grup, yeni yıla burada içerek girdi.

Yerel polis amiri John Kelly, kumdan adanın varlığını öğrendikten sonra "Bu çok yaratıcı bir düşünce - yılbaşından önce öğrenseydim muhtemelen ben de onlara katılırdım" dedi.

Coromandel yarımadasında yılbaşı döneminde kamusal alanlarda içenler 250 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 650 TL) para cezasına çarptırılıyor.

Yeni Zelanda sitesi stuff.co.nz'ye göre kumdan ada Pazartesi de yıkılmadan ayakta kalmayı başardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yılbaşında Yeni ZelandaYeni ZelandalıSahildenYeni ZelandaTairuaJohn KellyTL)ZelandaPazartesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24