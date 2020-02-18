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Dünya

Yeni Zelandalılar patsoyu yeni keşfetti

Burger King, Yeni Zelanda'daki şubelerinde ekmek arası patates kızartması satacak

18 Şubat 2020 10:44

T24 Dış haberler

Yeni Zelanda'daki Burger King şubeleri, hamburger ekmeği arası patates kızartması satmaya başladı.

Burger King'in yeni ürününün sosyal medyada çok takipçili bir hesap tarafından paylaşılmasının ardından bazı Türk kullanıcılar, patatesli sandviçin patsoya benzerliğine dikkat çekti.

Burger King, 2013 yılında ABD'deki şubelerinde de benzer bir ürünü menüye eklemişti, ancak onda hamburger köftesi de yer alıyordu.

Yeni Zelanda'daki şubelerde servis edilen sandviçte ekmeğin arasında sadece patates kızartması, mayonez ve ketçap yer alacak. Ürün, 2 Yeni Zelanda dolarına satılacak.

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