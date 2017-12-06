Yeni Zelandalı trans birey ağırlık kaldırma şampiyonasında bir ilke imza attı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - ABD\'de trans birey Laurel Hubbard, ağırlık kaldırma şampiyonasında iki gümüş madalya kazanarak bir ilke imza attı.

ABD\'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ağırlık kaldırma şampiyonasında, Laurel Hubbard isimli trans birey kadınlar klasmanında iki gümüş madalya sahibi oldu. Yeni Zelandalı Hubbard, 90 kilogram üstü klasmanında koparmada 124 kilo ağırlıkla gümüş madalyayı kazanırken, Amerikalı rakibi Sarah Robles aynı kategoride 126 kilogram kaldırarak altın madalya sahibi oldu.

Daha önce olimpiyat oyunlarında hiç madalya kazanamamış olan Yeni Zelanda için bir ilke imza atan Laurel Hubbard, silkme kategorisinde 275 kilogram kaldırarak ikinci gümüş madalyasını kazandı. Yine ABD\'li rakibi Robles tarafından aynı kategoride altın madalyayı kaybeden Hubbles, Yeni Zelandalı bir trans birey olarak kadın kategorisinde yarışması bazı yarışmacıların tepkisine yol açmıştı.

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