Yeni Zelanda'dan sonra Avustralya da yeni yıla girdi (2)

(Gelişmeler ve fotoğraef eklendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Yeni Zelan\'da\'dan iki saat sonra Avustralya\'da 2018 yılına adımını atan ülkeler arasına katıldı.

Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’de yeni yıl kutlamaları ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebilmesi için yerel saatle 21:00’de gerçekleşen sekiz dakikalık bir havai fişeği gösterisiyle başladı.

Limanda havai fişeği gösterilerini izleyebilecek tüm noktalar insanla dolu ve yaklaşık 1 milyon insanın kent merkezinde kutlamalara katılması bekleniyor. Ayrıca dünyanın en ünlü havai fişeği gösterilerilerinden biri olan Sydney’deki gösterileri 1 milyar kadar insanın internetten izlemesi bekleniyor. Avustralya Türkiye saati ile 16:00\'da 2018\'e girecek. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- Saat 21:00\'de gerçekleşen havai fişeği gösterisi