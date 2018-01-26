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Dünya

Yeni Zelanda'dan fırlatılan uydu gökbilimcilerin tepkisini çekti

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Ocak (DHA) - Yeni Zelanda merkezli bir uzay şirketinin dev bir disko topuna benzetilen yeni uydusunu yörüngeye göndermesi, gökbilimciler tarafından eleştirildi

26 Ocak 2018 21:05

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Ocak (DHA) - Yeni Zelanda merkezli bir uzay şirketinin dev bir disko topuna benzetilen yeni uydusunu yörüngeye göndermesi, gökbilimciler tarafından eleştirildi.
Yeni Zelanda merkezli uzay araştırma şirketi Rocket Lab\'ın geçen hafta Dünya\'nın yörüngesine gönderdiği uydu, gökbilimciler tarafından tepkiyle karşılandı. Şirketin iddiasına göre küre şeklindeki uydu, güneş ışınlarını Dünya\'ya yansıtacak ve dünyanın herhangi bir yerinden görülebilen bir ışık üreterek dokuz ay boyunca gökyüzündeki en parlak nesne olarak gözlemlenebilecek.
Rocket Lab\'in Humanity Star adını verdiği uydunun \"dünyadaki herkese evrendeki yerimizi hatırlatma\" amacıyla gönderildiğini söyleyen Rocket Lab Genel Müdürü Peter Beck ayrıca, kürenin \"herkes için ortak bir deneyim yaratacağını\" söyledi.
Rocket Lab\'in gönderdiği uydu gökbilimciler tarafından eleştirildi. Auckland Üniversitesi\'nden Richard Easther, konuyla ilgili The Guardian\'a yaptığı açıklamasında, Rocket Lab\'ın yörüngeye gönderdiği Humanity Star\'ın şirket için hassas bir durum yarattığını söyledi.  Easther, \"Bu uydunun gönderilmesi büyük bir etki yaratmayabilir; ancak, bu gibi eylemlerin özellikle de daha büyük ölçeklerde yaygınlaşması, gökbilimcileri sokağa çıkartabilir\" dedi.
Columbia Üniversitesi Astrobiyoloji Direktörü Caleb Scharf, Scientific American dergisinde konuyla ilgili ele aldığı yazısında uydunun, \"kişisel evrenine başka bir saldırı\" olduğunu söyledi. Scharf, \"Hiçbirimiz şirket sloganlarımızı Everest\'in zirvesinden yansıtmıyoruz. Göklere parlayan bir madde yerleştirmek de benzer bir şekilde alan ihlali gerçekleştiriyor. Bu uydu kesinlikle evrendeki yerimizin bir hatırlatıcısı ve bu durumu acilen kontrol altına almamız gerektiğini hatırlatıyor\" dedi.

 

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