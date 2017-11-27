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Dünya

Yeni Zelanda'daki sarı gözlü penguenler ortadan kayboluyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Dünya genelinde en çok nesli tükenen hayvanlardan biri olan sarı gözlü penguenlerin üreyen nüfusunun neredeyse yarısı Yeni Zelanda'da ortadan kayboldu

27 Kasım 2017 13:54

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Dünya genelinde en çok nesli tükenen hayvanlardan biri olan sarı gözlü penguenlerin üreyen nüfusunun neredeyse yarısı Yeni Zelanda\'da ortadan kayboldu.
Yeni Zelanda\'nın Güney Adaları ve Subantarktik Adaları\'nda yaşayan sarı gözlü penguenlerin sayısı 2000 yılında yedi bin olarak gözlemlenirken, nesli tehlikede olan penguenlerin sayısı son yedi yılda 1600 ila 1800\'e düştü.
Yeni Zelanda\'ya bağlı Whenua Hou Adası\'ndaki vahşi yaşamı koruma üyelerinin yaptığı açıklamada, adada bulunan penguenlerin üreyebilen nüfusunun neredeyse yarısının ortadan kaybolduğu belirtildi.
Yeni Zelanda Orman ve Kuş Departmanı başkanı Kevin Hague, adada yırtıcı hayvan bulunmaması nedeniyle, penguenlerin ticari balıkçı gemilerinin ağlarına takılarak ölmüş olabileceğine dikkat çekti.
Ticari balıkçı gemilerinin yalnızca yüzde üçünde balıklarla birlikte ağlara yakalanan hayvanları rapor eden bağımsız gözlemciler olması sebebiyle penguenler hakkında kesin bir bilgi bulunmadığını söyleyen Hague, \"Geçen yıllarda penguenlerin ölümü hastalık ve yüksek sıcaklıklar sebebiyle gerçekleşirken, bu yıl penguenler denizde kayboldu. Whenua Hou adasındaki penguenlerin yem aradıkları bölgelerde aktif bir ağ  balıkçılığı gözlemleniyor. Bu durum, Whenua Hou\'da yaşayan penguenlerin ağlara takılarak boğulmuş olabileceğini gösteriyor\" dedi.
Geçen yıl Whenua Hou Adası\'nda 24 penguen yuvası bulunurken, bu sene yapılan gözlemde yalnızca 14 adet yuva bulundu. Sarı Gözlü Penguen Derneği Yöneticisi Sue Murray, kuşların kurtarılması için koruma gruplarının büyük çaba sarf ettiğini söyledi. (Fotoğraflı)

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