Yeni Zelanda'da penguenlere özel alt geçit

Yeni Zelanda'nın Oamaru liman kentinde küçük penguenlerin deniz ulaşımı yolu üzerindeki trafik ve kalabalıktan rahatsız olmalarını önlemek için alt geçit yapılacağı bildirildi.

The Timaru Herald gazetesindeki habere göre, son zamanlarda, liman bölgesinde artan araç trafiğinin yanı sıra turistlerin ilgisinden kaynaklanan rahatsızlığı önlemek amacıyla küçük penguenler için 25 metre uzunluğunda bir alt geçit inşa ediliyor.

Penguenleri koruma derneği "Blue Penguin Colony"den araştırmacı Dr. Philippa Agnew yaptığı açıklamada, "Küçük penguenlerin, evlerinden denize gidiş gelişte kullandığı Waterfront yolunda, turistlerin yoğun ilgisi ve patlayan flaşlar, bu küçük deniz kuşlarını rahatsız ediyor. Bu sorunu önlemek için Yeni Zelanda'da ilk kez penguenler için alt geçit projesini hayata geçirmeye karar verdik." dedi.

Agnew, özellikle yaz aylarında yoğun turist ve araç trafiğinin aynı güzergahı kullanmasının penguenler için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Waitaki Belediyesi yetkililerinden Michael Voss da açıklamasında, yakın zamanda başlayacak projenin, belediye, turizm şirketleri ve yaban hayatı koruma derneklerinin ortak çalışmasıyla kısa sürede biteceğini kaydetti.

Voss, penguenleri koruma amaçlı yapılacak tünelin 25 metre uzunluğunda olacağını söyledi.

Alt geçidin, türünün en küçüğü olan penguenlerin denize gidiş ve dönüşte kullandığı güzergahın altında ve gerekli ışıklandırma ve havalandırmaya sahip olacak şekilde inşa edileceği belirtiliyor.

Genellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'nın sahil şeritlerinde yaşayan, ortalama 33 santimetre boyunda ve 1 kilo ağırlığındaki küçük penguenler, mavi penguenler olarak da biliniyor.