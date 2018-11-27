Yeni Zelanda'da kıyıya vuran altı balina kurtarıldı

Sibel Deniz / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Yeni Zelanda’da günü kıyıya vuran altı balina, gönüllü çevrecilerin yardımıyla, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

The Nation’da yer alan bir habere göre, Yeni Zelanda’nın kuzeyinde Pazar günü kıyıya vurmuş şekilde bulunmuş 12 balinadan altısı Salı günü başarılı bir şekilde tekrar sulara bırakıldı.

Çevre Koruma Departmanı (DOC) yaptığı açıklamada “İki balina, kurtarıldıktan sonra da karaya vurmaya devam ettiği için infaz edildi. Umuyoruz ki bu altı denizde yaşamlarına devam ederler” dedi.

Haberde, 12 balinadan ikisinin ölü bulundukları, diğer ikisinin de Kuzey Ada’sının Batı kıyısında kurtarma ekipleri tarafından bulunduktan sonra öldüğü ve kalan sekizinin de Pazartesi günü, suların daha sakin olduğu Adanın Doğu kıyısına transfer edildiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca, Pazar günü Stewart Ada’sında, şu ana kadar kıyıya vuran en büyük grup olan 145 balinanın kurtarılma şansı olmadan ölmesinin ardından altı balinanın kurtulması bir başarı olarak görüldü.