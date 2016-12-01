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Yeni Zelanda'da deprem seddi!

Uzunluğu kilometreleri bulan setlerin yüksekliği de beş metreye yakın

01 Aralık 2016 15:54

Yeni Zelanda'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından uzunluğu kilometreleri bulan duvarlar ortaya çıktı. İngiliz basını, yüksekliği beş metreyi bulan duvarı 'Yeni Zelanda'nın seddi' başlığıyla sundu.

Merkez üssü kuzeydeki Christchurch'ya bağlı tatil merkezi Kaikoura olan depremin üstünden iki hafta geçmesiyle bölgeyi inceleyen araştırmacılar, dağlarda dev duvarlar keşfetti.

Uzunluğu kilometreleri bulan setlerin yüksekliği de beş metreye yakın.

Ülkede on binlerce heyelana yol açan deprem fırtınasında oluşan duvarları İngiliz Daily Mail gazetesi 'Yeni Zelanda'nın seddi' başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Ortaya çıkan duvarlar, diğer depremlerden sonra oluşan fay hattı yarıklarından ayrılıyor. Uzmanlar, fayın patlaması nedeniyle eşine az rastlanır görüntünün meydana geldiğini belirtiyor.

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