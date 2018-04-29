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BBC Türkçe

Yeni Zelanda'da 'çöpe atılan' evin sırrı çözüldü

Stuff.nz adlı internet sitesinin haberine göre, bir depolama şirketi arazi sahibini arayarak kullanılmayacak durumdaki evi bulunduğu yere kendilerinin bıraktığını bildirdi. Arazide inşaat yapmaya hazırlanan şirket, evi kimin buraya bıraktığını ihbar edene

29 Nisan 2018 20:30

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 18 Kasım'da "çöpe atılan" evin gizemi çözüldü.

Stuff.nz adlı internet sitesinin haberine göre, bir depolama şirketinin çalışanları arazi sahibini arayarak kullanılmayacak durumdaki evi bulunduğu yere bıraktıklarını bildirdi.

Şirket yetkilileri, hizmetlerinin karşılığında hiçbir ücret alamadıkları için evi bir yıldır tuttuklarını, arazinin sahibinin değiştiğinden ise haberleri olmadığını söyledi.

Arazide bir alışveriş merkezi inşa etmeye hazırlanan şirket ise evi mevcut konumuna kimin bıraktığını ihbar edene 1000 Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 690 ABD doları) ödül vadetmişti.

Yetkilileri, üzerinde grafitiler çizilen evi sahibine geri gönderdiklerini ancak arazinin el değiştirdiğini bilmediklerini belirtti.

Arazinin yeni sahibi ise Northbridge Properties adlı bir şirket.

Northbridge Properties yetkilileri, depolama şirketinin mağduriyetine rağmen, tüm taraflara dava açacaklarını açıkladı.

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