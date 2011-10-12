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Çevre

Yeni Zelanda'da çevre fekaleti: Konteynerler deniz saçıldı

Yeni Zelanda'da geçen hafta karaya oturan yük gemisindeki 70 konteynerin denize düştüğü ve...

12 Ekim 2011 03:00

T24 - Yeni Zelanda'da geçen hafta karaya oturan yük gemisindeki 70 konteynerin denize düştüğü ve geminin giderek daha fazla yan yattığı bildirildi.

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Yeni Zelanda denizcilik yetkilileri, gemide 1,368 konteynerin bulunduğunu ve bunlardan 11'inin tehlikeli madde taşıdığını açıkladı. Gemiden denize düşenler arasında tehlikeli madde taşıyan koyteynerlerin bulunmadığı belirtildi.

Liberya bandıralı yük gemisi Rena, 5 Ekim'de Astrolabe Kayalıkları'nda karaya oturmuş ve kazanın ardından büyük miktarda petrol denize sızmıştı. Gemi mürettebatı, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle hala kurtarılamadığı için gemideki petrol de boşaltılamıyor.



Geminin kaptanı, bugün tutuklanarak mahkeme önüne çıkarıldı. Suçlu bulunması durumunda kaptanın bir yıl hapis ve yaklaşık 8 bin dolarlık para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Nick Smith, bugün yaptığı açıklamada kazayı ülkede denizde meydana gelen en büyük çevre felaketi olarak niteledi.



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