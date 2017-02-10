Yeni Zelanda'da balinaları kurtarmak için zamanla yarış

Yeni Zelanda'da kıyıya vuran 416 balinayı kurtarmak için gönüllüler seferber oldu.

Ülkenin güney adasında bulunan Farewell Spit sahiline vuran balinalardan 300'ü öldü. Bu, Yeni Zelanda'nın yaşadığı en büyük kıyıya vurma vakası.

Bölgede yaşayan yüzlerce insan ve hayvan koruyucusu hala hayatta olan balinaları kurtarmak için bir insan zinciri oluşturdular.

Bilim insanları balinaların neden kendilerini kıyıya vurduklarını açıklayamıyor.

Ancak bazen çok hasta veya yaşlı olan balinaların yönlerini şaşırarak kıyıya vurdukları düşünülüyor.

Bazen de tek bir balina kıyıya vurduğunda sürüsüne sinyal göndererek onları da kıyıya çekebiliyor.

New Zealand Herald gazetesinin internet sitesinde, çevre koruma departmanının balinaların kıyıya vurduğu bilgisini Perşembe gecesi aldığını, ancak gece harekete geçmenin tehlikeli olması nedeniyle Cuma erken saatte operasyonun başladığını bildirdi.

Departmanın bölge müdürü Andrew Lamason, olayın Yeni Zelanda tarihindeki en büyük kıyıya vurma vakalarından biri olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda deniz memelilerini koruma derneği Project Jonah, 416 balinanın kıyıya vurduğunu söyledi.

Hayır kurumu, hayatta kalan balinaları "soğuk, sakin ve rahat" tutarak kurtardıklarını belirtti.

Gönüllülerden Ana Wiles, okyanusa geri götürülen balinaların bazılarının tekrar kıyıya yüzmeye çalıştığını ancak okyanusta bir insan zinciri kurularak balinaların derine yüzmelerine yardım ettiklerini anlattı.

Project Jonah, Yeni Zelanda'nın kıyıya vurma vakalarının en sık yaşandığı ülkelerden biri olduğunu söylüyor.

Yeni Zelanda'da her yıl 300'e yakın yunus ve balina kıyıya vuruyor ve bunların birçoğu da Farewell Spirit'te gerçekleşiyor.

Uzmanlar buradaki sığ suların balinaların kafalarını karıştırdığını düşünüyorlar.