Yeni Zelanda'da 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentine 91 kilometre güneyinde 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gece yarısını biraz geçe meydana gelen depremden iki saat sonra bir tsunami dalgasının kuzey doğu kıyısına ulaştığı bildirildi.

North Canterbury bölgesine ulaşan dalganın 1 metre büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda Sivil Savunma Bakanlığı, doğu kıyısında yaşayan herkese yüksek alanlara çıkma çağrısı yaptı.

Afet Bakanlığı, depremde hayatını kaybeden olup olmadığı ya da yaralı sayısına ilişkin değerlendirme yapmak için çok erken olduğunu da açıkladı

Christchurch kentine 200 kilometre uzaklıktan olan başkent Wellington'dan da depremin hissedildiği, bazı binalarda "ciddi hasar" olduğu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin büyüklüğünü 7.4 olarak açıkladığı deprem sonrası 6.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı da kaydedildi.

2011'de Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmişti.