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Dünya

Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. 2 kişi yaralandı.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar kurumuna göre depremin merkez üssü, 342.000 nüfuslu Christchurch'a 7 kilometre mesafede, 66 kilometre derinlikte.


Yeni Zelanda'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin ağır yaralandığı, yağmacılık yapan bazı kişilerin tutuklandığı belirtildi.


Polis, depremin büyük çapta zarar vermesine karşın 2 kişinin ağır yaralandığını, yağmacıların ülkenin güneyindeki Christchurch kentinde zarar gören dükkanlara girdiğini ve malları gasp edenlerin tutuklandığını kaydetti.


Deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, bir dizi artçı depremlerle yolların zarar gördüğü, elektrik, gaz ve su kesintisi olduğu belirtildi.


Pasifik Tsunami Merkezi, tsunami tehlikesinin olmadığını açıklamıştı.

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