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Çevre

Yeni Zelanda'da 200 balina karaya vurdu

Yeni Zelanda'da yaklaşık 200 pilot balina South Island sahilinde karaya vurdu, 20 balina öldü

13 Şubat 2015 20:36

Yeni Zelanda'da yaklaşık 200 pilot balina, South Island sahilinde karaya vurdu. Yeni Zelanda Koruma Dairesi yetkilisi Andrew Lamason, Farewell Spit'te karaya vuran balinalardan 20'sinin öldüğünü, bölgede 80 civarında görevlinin ve gönüllünün balinaların tekrar denize açılması için çaba gösterdiğini söyledi.

Lamason, balina sayının yüksek olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının günler sürebileceğini ve yeniden denize açılsalar bile balinaların hayatta kalacaklarının garantisi olmadığını bildirdi.

Küçük balina türleri arasında yer alan ve ortalama 5 metre olan pilot balinaların Avustralya ve Yeni Zelanda kıyılarında zaman zaman karaya vurduğu biliniyor. Ancak bu canlıların neden böyle davrandıklarına henüz bilimsel bir açıklama getirilemiyor.

Uzmanlar, yönlerini kaybetmelerinin, hastalık veya toplu hareket etmeleri nedeniyle birinin intihar davranışını taklit etme durumunun bunun arkasında yatan ihtimaller arasında olduğunu belirtiyor.

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