Yeni Zelanda yabancılara konut satışını yasaklıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Yeni Zelanda’da başbakanlık koltuğuna oturan Jacinda Ardern’in gündemine ilk madde olarak, ülkedeki konut pazarında hızla tırmanan fiyatları kontrol edebilmek için, yabancılara konut satışını yasaklamayı aldı.

Ardern, konuşma yaptığı bir işçi konferansında “yurt dışı spekülatörleri yasaklayan” bir yasanın Noel itibariyle yürürlüğe gireceğini söyledi.

Başbakan Jacinda Ardern yabancıların mevcut konutları almasını yasaklayan yasanın 2018 başında yürürlüğe gireceğini fakat yasağın Avustralyalılar için geçerli olmayacağını aktardı.

Ardern seçim kampanyasında konut talebini azaltarak fiyatları düşürebilmek için bu yasağı getireceğini vadetmişti. Ülkede bir önceki hükümette iktidar olan Ulusal Parti konut sektöründeki krizi çözememekle eleştiriliyordu. (Fotoğraflı)