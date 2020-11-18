Yeni Zelanda polisi, resmi üniformasına başörtüsü ekledi

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Yeni Zelanda polisi, resmi üniformasına başörtüsü seçeneği ekledi.

Polis gücüne yeni katılan Zeena Ali, Yeni Zelanda'da başörtüsü takan ilk polis memuru olacak.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada ülkenin çeşitliliğini temsil eden daha kucaklayıcı bir hizmet ortamı yaratmak istediklerini söyledi.

Yeni Zelanda, 2018'de ortaokulları ziyaret eden polis memurlarına gelen taleplerden sonra başörtüsünü üniformalara dahil etmek için çalışmalara başlamıştı.

Ali, üniformasında başörtüsü kullanma talebinde bulunan ilk kişi olarak geliştirme sürecinde rol oynadı.

Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırılarından sonra polis gücüne katılmaya karar verdiğini söyleyen Ali, devlet basınına yaptığı açıklamada, kararın daha çok Müslüman kadını polis olmaya teşvik edeceğini düşündüğünü söyledi.