Yeni Zelanda Parlamentosu, Çin'in Uygurlara yönelik "baskı ve uygulamalarını" soykırım olarak tanımlanıp tanımlanmayacağına dair oylama yapmama kararı aldı

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Yeni Zelanda Parlamentosu, Sincan'da Çin'in Uygurlara yönelik "baskı ve uygulamalarını" soykırım olarak tanımlanıp tanımlanmayacağına dair oylama yapmama kararı aldı.

The Guardian'ın aktardığına göre parlamento bunun yerine kullandığı dili yumuşatma kararı aldı ve genel olarak bölgedeki hak ihlallerini ele aldı.

Bu tasarının çarşamba günü oy birliği ile geçmesi bekleniyor. Ancak Yeni Zelanda, Çin'in Sincan'daki hak ihlallerine yönelik tutumunda ciddi bir değişikliğe gitmemiş olacak.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Mart ayında yaptığı açıklamada da soykırım ifadesini kullanmamış ve "Sincan'daki Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik giderek artan raporlarla ilgili çok endişeli olduklarını" dile getirmişti.