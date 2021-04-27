Yeni Zelanda, "Pandemide bulunacak en iyi yer" unvanını Singapur'a kaybetti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başından bu yanada "Pandemide bulunacak en iyi yer" unvanına sahip olan Yeni Zelanda, daha yavaş aşılama programı nedeniyle yerini Singapur'a kaybetti.

Bloomberg Covid dayanıklılık sıralamasında salgının başından beri ilk sırada olan Yeni Zelanda, Singapur'a yerini verdi. İki ülkede de hiç topluluk içi vaka kümesi tespit edilmezken Singapur'da aşı programının çok daha hızlı ilerlediği belirtildi. Singapur'un nüfusunun beşte birine şimdiden aşı yaptığı belirtildi.

Sıralamada yer alan Polonya, Kanada gibi ülkeler düşüş yaşadı. Bu ülkelerde aşı programı hızlı ilerlese de hükûmetlerin aynı anda kısıtlamaları kaldırması vaka ve varyantların artmasına neden oldu.

Bloomberg'in dayanıklılık sıralaması her ay güncelleniyor. Sıralamada bir ülkenin Covid vaka oranları, aşılama oranları, topluluk hareketliliği, gayri safi yurtiçi hasılası gibi çeşitli yönleri inceleniyor.