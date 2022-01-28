Yeni Zelanda'nın yeni Covid düzenlemesi kafaları karıştırdı: Koronavirüs’e yakalanan 14 gün, evdeki temaslılar 24 gün izole olacak

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Yeni Zelanda’da güncellenen katı Covid önlemleri önce hata sanıldı. Hükümet, hane içi temaslı olan kişilerin virüse yakalanmasa bile 24 gün karantinaya girmesi gerektiğini söyledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Yeni Zelanda’da yeni düzenlemelere göre, bir evde Covid testi pozitif çıkan kişilerin 14 gün izole olması gerekirken, evdeki temaslıların testleri negatif çıksa da 24 gün karantinada kalması gerekecek.

Yeni Zelandalılar yeni düzenlemede bir hata olabileceğini düşündü. Sosyal medyada karantina kurallarının hatalı olabileceğine ilişkin paylaşımlar yapılırken, hükümet doğru olduğunu vurguladı.

Yeni izolasyon kurallarının işverenler ve işletmeler için ne gibi zorluklar yaratacağı endişelere neden oldu.