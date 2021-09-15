Yeni Zelanda'da LGBTİ+ dönüştürme terapisi uygulamasını yasaklayan referanduma rekor katılım

T24 Dış Haberler

Yeni Zelanda’da LGBTİ+ dönüştürme uygulamalarının yasaklanması için düzenlene referandum için rekor seviyede oy kullanıldı. Hükümet, şu ana kadar 106 bin 700 oy kullanıldığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, referandum sonucuna göre Yeni Zelanda’da LGBTİ+ dönüştürme uygulamaları, bir kişinin cinsel tercihini ya da kimliğini değiştirme çalışmaları suç sayılacak.

Hükümet, şu an kadar 106 bin 700 oy kullanıldığını, bu sayının daha önceki rekor olan ötanazi referandumunun 40 bin oyunun çok üstüne çıktığı vurgulandı.

Oylar henüz işleme alınmadı bu nedenle henüz yasağa desteğin ne derecede olduğu bilinmiyor. Öte yandan geçen yıl internet üzerinden açılan bir imza kampanyasında 160 bin kişi bu uygulamaların yasaklanması yönünde imza vermişti.

Dönüştürme uygulamalarını yasaklanması için hareket başlatan aktivist Shaneel Lal “Bu hareketle şimdiden tarih yazdık ve daha bitmedi. İnsanlar bu meseleyi gerçekten önemsiyor çünkü 2021 yılındayız ve kuir kimlikleri silmek uygun değil” dedi.

Dönüştürme terapisi ismi verilen uygulama Britanya, ABD gibi dünyada pek çok ülkede hâlâ yasal.