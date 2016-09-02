Yeni Zelanda kıyısında 7.1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğu kıyısında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaşandığı bölge yakınlarındaki bir kasaba boşaltılıyor.

Sivil Savunma ekipleri, Tologa Bay bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. Diğer yakın bölgelerde yaşayanlar da daha yüksek yerlere gitmeleri konusunda uyarıldı.

Deprem yerel saatle 04:37'de Gisborne'un 169 km kuzeydoğusunda meydana geldi.

Yeni Zelanda radyosu tsunami riski olduğunu duyurdu.

Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehdidinin bulunmadığını, sadece 21 cm yüksekliğinde dalgalar kaydedildiğini açıkladı.

Yaklaşık 30 km derinlikte meydana gelen deprem Yeni Zelanda'nın kuzey adasında hissedildi ancak şu ana kadar ciddi bir hasar haberi gelmedi.

2011'de Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda çevresinde yılda ortalama 15 bin deprem meydana geliyor ancak bunlardan sadece 150 kadarı hissedilebilecek büyüklükte oluyor.