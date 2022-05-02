Yeni Zelanda iki yıl sonra ilk kez Avustralya dışı turistlere kapılarını açtı; havaalanında duygusal anlar yaşandı

Yeni Zelanda, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez Avustralya dışından gelen turistlere de kapılarını açtı. Yeni Zelanda’da uluslararası havaalanları iki yıl sonunda duygusal kavuşmalara sahne oldu.

Yeni Zelanda’da uluslararası uçuşlar Mart 2020’den sonra ilk kez yeniden başladı. Yeni Zelanda hükûmetinin aşamalı yeniden açılma programı kapsamında 60 ülkeden turistler, aşılı olmaları şartlarında ülkeye girebildi.

İlk uçak ABD’nin Los Angeles kentinden Auckland Uluslararası Havalimanı’na geldi.

Aşılı turistlerin uçağa binmeden önce yaptırdığı negatif PCR testini teslim etmesi gerekiyor. Yeni Zelanda’ya ulaşıldığında ise turistlerin bir kez daha test yapması bekleniyor.

Havalimanı, sevdiklerini iki yıldır göremeyenlerin duygusal kavuşma anlarına sahne oldu.