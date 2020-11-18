Yeni Zelanda hükûmeti, "yol kenarına tuvaletini yapan turistlere" karşı önlem almaya hazırlanıyor

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Yeni Zelanda hükûmeti, ülkenin doğal güzelliklerine tuvaletini yapan turistlere karşı harekete geçeceğine dair söz verdi.

AFP'nin aktardığına göre Yeni Zelandalılar uzun süredir ülkeye gelen "özgürlük kampçılarının" tuvaleti olmayan araçlarla seyahat edip yolların kenarına tuvaletini yapmalarından şikayet ediyordu.

Turizm Bakanı Stuart Nash, bu durumun Yeni Zelanda'nın "%100 doğallık" imajına uymadığını ve Koronavirüs salgını sonrasında sınırlar tekrar açıldığında turistlerin bazı değişiklikler görebileceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Nash, gelen turistlerin sürdürülebilirlik kurallarına uyması gerektiğini söyleyerek, "Bu ülke yol ve su kenarına tuvaletini yapanların ülkesi değil" dedi.

Nash, pandemiden sonra ülkeyi ziyaret edecek turistler için, "Ben her zaman evden çıkmadan işimi görürüm" tavsiyesinde bulundu.