Yeni Zelanda, gelecek yıla kadar sınırlarını kapalı tutacak; "Ülkeden Koronavirüs'ü uzak tutmanın en iyi yolu bu"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Koronavirüs salgınıyla mücadelede en iyi yöntemin “eliminasyon stratejisi” olduğunu söyleyerek Yeni Zelanda sınırlarının en az yıl sonunda kadar kapalı kalacağını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Yeni Zelanda ülkede Koronavirüs vakalarını uzak tutmak ve ekonominin yeniden kapamasını önlemek için ülke sınırlarını kapalı tutma stratejisini sürürecek.

Dünyada Koronavirüs pandemisini kontrol etmede en başarılı bulunan ülkelerden bir olan Yeni Zelanda’da Covid-19 ölümleri şu ana kadar 26 olarak kaydedildi.

Ardern katıldığı bir forumda “Tamamen açılmaya hazır durumda henüz değiliz. Dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket edeceğiz” dedi.

2021’in sonuna kadar ülke sınırlarının kapalı kalacağını söyleyen Ardern, gelecek yıl ülke yeniden açıldığında düşük riskli ülkelerden gelen aşılı kişilerin karantina zorunluluğu olmayacağını söyledi.