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BBC Türkçe

Yeni Zelanda eşcinsel seks hükümlerini kaldırıyor

Yeni Zelanda, erkekler arasında gerçekleşen rızaya dayalı cinsel ilişkilere verilmiş ceza hükümlerini iptal edeceğini açıkladı

09 Şubat 2017 13:51

Yeni Zelanda, erkekler arasında gerçekleşen rızaya dayalı cinsel ilişkilere verilmiş ceza hükümlerini iptal edeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Amy Adams, geçmişte verilen bu hükümlerin iptali için bir başvuru mekanizması oluşturacaklarını ve her hükmün teker teker değerlendirileceğini söyledi.

Ülkede 1986'da Eşcinsel Reform Yasası kabul edilene kadar erkekler arası eşcinsel ilişki suç kabul ediliyordu. Yasayla birlikte 16 yaş üzeri erkeklerin rızaya dayalı bir şekilde birlikte olması suç kapsamından çıkarıldı.

Fakat geçmişte verilen cezalar hâlâ insanların sabıkalarında gözüküyor, örneğin iş başvurusu için alınan adli sicil kaydında kişinin geçmişte eşcinsel seks hükümlüsü olduğu yer alabiliyordu.

Adalet Bakanı Adams, bu kayıtların silinmesi için oluşturulacak mekanizmayı düzenleyecek yasanın önümüzdeki aylarda parlamentoya geleceğini açıkladı.

Yeni Zelanda medyasına göre bu düzenlemeye kapsamında kayıtlarını sildirebilmek için başvurabilecek durumda olan yaklaşık bin erkek var.

Ülkede kadınlar arası cinsel ilişki ise hiçbir zaman suç kapsamına alınmamıştı.

Geçen yol Temmuz ayında bu yönde bir yasa hazırlanması için bir imza kampanyası düzenlenmiş, hükümetin 1986'dan önce alınan hükümleri iptal edip eşcinsel erkeklerden özür dilemesi talep edilmişti.

Perşembe günü konuşan Amy Adams, eşcinsellerden özür de diledi:

"Geçmişte bu cezalarla insanların hayatlarına verilen zararı tamamen onarmamız mümkün olmasa da yeni yasayla en azından verilen hükümlerin kaldırılmasını sağlamak istiyoruz.

"Böylece adli sicil kayıtlarında bir eşcinsellik hükmü yer almayacak, fişlenme ve önyargıdan kurtulacaklar."

İngiltere de son yıllarda, geçmişte eşcinsel erkeklere verilen ceza hükümlerini kaldıran ve onlardan özür dileyen yasalar kabul etmişti.

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