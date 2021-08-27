Yeni Zelanda'da kısıtlamalara karşı sokağa çıkma protestosuna sadece bir kişi katıldı

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Auckland'ın merkezinde, tek kişilik sokağa çıkma yasağı protestosu, ihbar üzerine polis tarafından sonlandırıldı.

Haber merkezi Newshub'ın bildirdiğine göre, Yeni Zelanda polisi, Queen Street'te bir protesto planlandığı duyumunu aldı, ancak protesto amacıyla bölgeye sadece bir kişi geldi.

Polisler, protestocuyu ikna etti.

Geçen hafta, yaklaşık 100 karantina karşıtı protestocu Queen Street'te toplandı ve aralarından dört kişi tutuklandı. Aynı gün South Island şehri Nelson'daki bir polis karakolunun önünde toplanan başka bir grup, polis memurlarının sözlü uyarı yapması üzerine dağıldı.