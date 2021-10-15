Yeni Zelanda'da şehir konseyi, resmi büyücüsünün görevine son verdi

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Yeni Zelanda'nın resmi büyücüsü, belki de dünyada bir devlet tarafından göreve getirilen tek büyücüydü. Büyücü, görevden çıkarma kararıyla birlikte artık maaşını vergilerden alamayacak.

Gerçek ismi Ian Brackenbury Channell olan büyücü, Christchurch Şehir Konseyi tarafında 'büyücülük işleri yapması için' 20 yıl önce göreve getirilmişti.

The Guardian'ın aktardığına göre Channell, seyirciler karşısında 'büyü' yapmaya 1976'da başladı. 1990 yılında Yeni Zelanda Başbakanı Mike Moore, kendisinden 'tüm Yeni Zelanda'nın büyücüsü' olmasını istemişti. O süreden bu yana Christchurch'te şovlar ve çeşitli Yeni Zelanda ve Avustralya kentlerinde kuraklık sırasında yağmur duaları eden Channell, yıllık 16 bin dolar maaş alıyordu. Büyücüye toplamda 368 bin dolar maaş verildiği açıklandı.

Channell, nisan ayında katıldığı bir televizyon programında, ''Kadınları severim. Onları hep affederim. Hiç bir kadına vurmadım. Hem kolay morarılar, hem de arkadaş ve komşularına söylerler. Başınız belaya girer'' demişti.

Şehir Konseyi, gönderdikleri bir mektup

ile büyücüye görevinin sonlandırıldığını bildirdiklerini ifade etti.