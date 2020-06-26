Yeni Zelanda'da regl ürünleri için artık örtülü 'hijyenik malzeme' ifadesi kullanılmayacak

Yeni Zelanda’da bundan böyle ped, tampon veya menstrual kap gibi ürünler ‘hijyenik malzeme, kadın hijyeni’ tarzında ‘sansürlü ve örtük’ ifadelerle satışa sunulmayacak. Uygulamanın, dünyada bir ilk olduğu belirtiliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in daha önce de kız öğrencilere ücretsiz ped sağlanacağını duyurmasının ardından ülkede regl dönemi ürünleri de artık ‘hijyenik malzeme, kadın hijyeni’ gibi örtük ifadelerle satışa sunulmayacak.

Ülke çapındaki 180 mağazasıyla Yeni Zelanda’nın en büyük market zinciri olan Countdown, dünyada bir ilke imza atarak bu ürünleri ‘regl’ etiketiyle satışa sunacak. Bu değişiklik hem mağazalarda hem de internet üzerinden satışlarda görülecek.

Countdown Sözcüsü Kiri Hannifin, “Kişisel hijyen ya da hijyenik ürün gibi kelimeler, hayatın tamamen doğal bir parçası olan regl döneminin bir şekilde kendinize saklanacak veya sağlığa zararlı bir şey olduğu gibi bir izlenim yaratıyor. Ancak kesinlikle öyle değiller ve biz, bu izlenimi değiştirme konusunda önemli bir rol üstlenebiliriz” dedi.

‘The Period Place’ adlı dayanışma organizasyonunun kurucularından Sarah Mikkelsen, bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını belirten Mikkelsen, “Kullanılan dil konusunda böylesi bir yaklaşım benimsemek şu anda oldukça politik bir tutum. Bu nedenle büyük bir markanın, talep edilmediği halde bunu yapması çok ilham verici, çok havalı” şeklinde konuştu.