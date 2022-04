Yeni Zelanda'da parlamento önündeki eyleme yetkililerden "ilginç müdahale": Fıskiyeler açıldı; Baby Shark çalındı

T24 Dış Haberler

Yeni Zelanda Parlamentosu önünde Covid önlemleri karşıtlarının protestoları devam ederken yetkililer müdahale için ilginç bir yöntem seçti. Protestocuları dağıtmak için parlamento önündeki fıskiyeler açılırken Baby Shark, You're Beautiful gibi popüler şarkılar çalındı.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Kanada'nın başkenti Ottowa'da olduğu gibi Yeni Zelanda'da da günlerdir Covid önlemlerine karşı çıkanlar eylem yapıyor. Protestocular, Yeni Zelanda Parlamentosu önünde eylemlerini sürdürüyor.

Yetkililer, eylemcileri dağıtmak için fıskiyeleri açma yöntemini denedi. Fıskiyeler açıkken James Blunt'tan You're Beautiful, Disney'in Frozen filminden Let It Go, çocuk şarkısı Baby Shark gibi şarkılar da çalındı.

Şarkılar ve fıskiye, altı gündür eylemlerini sürdüren protestocular için etkili olmadı. Çok sayıda protestocunun şarkılara eşlik ettiği görüldü.

Parlamento Sözcüsü Trevor Mallard, Twitter üzerinden istek şarkıları topladı.

Yeni Zelanda polisi, Parlamento çevresindeki eylemi takip etmeyi sürdürdüklerini açıkladı.

Yeni Zelanda'da Covid önlemleri aşamalı olarak kalkacak. İlk olarak Yeni Zelanda vatandaşları, ikamet edenler ve vize sahiplerinin tam aşılı olmaları şartıyla ülkeye girmelerine izin verilecek.